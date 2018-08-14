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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешила российской правозащитнице Зое Световой посетить исправительную колонию в городе Лабытнанги, где находится украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку уже 93-й день.

Об этом сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить исправительную колонию в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что», – написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. 

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила, что Олег Сенцов на самолете вылетел из Салехарда. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.
ForUm

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