УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию некоторых СМИ о том, что незаконно удерживаемый в РФ укранский режиссер Олег Сенцов якобы был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги, сообщает ТАСС.



«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», - заявили в УФСИН.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

11 августа в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что вес Сенцова находится в норме, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.