также в разделеОбщество
Денисова: Фейки о Сенцове могут распространять тюремщики 1
На Сумщине со стрельбой задержали автомобиль из РФ 9
У СБУ и пограничников нет претензий к команде судна «Механик Погодин» 51
НАПК проверит декларации судьи, закрывшего дело Кернеса 11
На Донбассе задержали россиянина, который фотографировал позиции ВСУ 11
Бадьер: Попытка Гройсмана вставить сцену с Медведчуком в фильм «Стус» - акт цензуры 20
Авто, на котором приехали убийцы «Сармата», принадлежит Госгеокадастру 15
Хуг: На юге Донецкой области боевики больше всего препятствуют работе ОБСЕ 17
Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Запорожской области 13
Гройсман поручил не допустить искажения истории в фильме о Стусе 38
Филипп Киркоров: Оксана, танцуй! Радуй своих многомиллионных поклонников! 107
В РФ заявляют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное 20
Под Волновахой задержали троих пособников боевиков 24
В «Укрзализныце» рассказали, сколько заработали на поездах в РФ 39
Адвокат: Сенцову угрожает постепенный отказ внутренних органов 48
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал движение военной техники из РФ на Донбасс 91
Луценко: Прокуроры не пришли в суд по делу Кернеса из-за болезни 78
10 августа. Картина дня 47

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию некоторых СМИ о том, что незаконно удерживаемый в РФ укранский режиссер Олег Сенцов якобы был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги, сообщает ТАСС.

«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», - заявили в УФСИН.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. 

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

11 августа в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что вес Сенцова находится в норме, а его состояние оценивается как удовлетворительное

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги