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В аннексированном Крыму у арестованного фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил брат задержанного Петр Дудка.

«Вид у Владимира, конечно, ужасающий. Он сильно похудел, сильно сдал. Проблемы у него со здоровьем обострились. У него проблемы по мужской линии – простатит, проблемы с желудком, а еще в связи с арестами и двумя годами в СИЗО начались проблемы с сердцем. Лекарства передает его сын, но насколько быстро они попадают к нему, я не могу сказать. Не сразу», – отметил родственник заключенного.

Ранее сын Владимира Дудки Илья рассказал, что у его отца ухудшается состояние здоровья в СИЗО.

31 июля подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке диверсий на территории Крыма.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.
ForUm

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