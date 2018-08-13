В Красногвардейском районном суде Днипра объявлен обвинительный акт экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву, причастным к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа самолета Ил-76 в Луганском аэропорту в 2014 году.

Об этом сообщил адвокат семей погибших Виталий Погосян.

«Лед тронулся. Сегодня в Красногвардейском районном суде Днипра был объявлен обвинительный акт по Плотницкиому, Патрушеву и Гурееву. На следующем судебном заседании, которое состоится 13.09.2018 года в 13:00, будут объявлены гражданские иски потерпевших и, возможно, начнется их допрос», - написал он в Facebook.

Адвокат напомнил, что рассмотрение этого дела должно было начаться еще год назад в Бабушкинском районном суде Днипра.

«Судьи Бабушкинского суда безосновательно приняли самоотвод, однако до сих пор вершат правосудие. Жалобы в ВРП были направлены, однако их не спешат пока рассмотреть», - отметил он.

Погосян также сообщил, что родных погибших на судебное заседание будут приглашать, поскольку всех сразу зал судебных заседаний не вмещает.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Кроме того, следователи СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении трех заказчиков сбивания Ил-76, среди которых главарь «ЛНР» Плотницкий и его помощники Патрушев и Гуреев.