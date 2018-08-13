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В рамках открытого уголовно производства задержанному на взятке старшему следователю Генпрокуратуры объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что старший советник юстиции требовал 50 тысяч долларов от руководителя одного из предприятий за непредставление в суд ходатайства об аресте земельных участков в рамках уголовного производства.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Главного следственного управления и Управления по борьбе и коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генпрокуратуры.
ForUm

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