Видео Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, на котором зафиксированы колонны грузовиков, посреди ночи въезжавшие в Украину и выезжавшие обратно в РФ по грунтовой дороге в обход погранично-пропускных сооружений, является доказательством того, что Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает Европейская правда.

«На этих кадрах, снятых спецмониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу», - написал он в Twitter.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.





«Это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира», - добавил Волкер.

СММ ОБСЕ подтверждает, что ее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков, посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений.

«7 августа в 22:15 БПЛА обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигалась на восток по дороге у н. п. Чистяково (неподконтрольный правительству, 62 км к востоку от Донецка). Вблизи н. п. Манич, примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу. После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая двигалась в западном направлении от границы с Российской Федерацией по этой же грунтовой дороге», - говорится в сообщении.