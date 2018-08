Видео Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, на котором зафиксированы колонны грузовиков, посреди ночи въезжавшие в Украину и выезжавшие обратно в РФ по грунтовой дороге в обход погранично-пропускных сооружений, является доказательством того, что Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает Европейская правда.

«На этих кадрах, снятых спецмониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу», - написал он в Twitter.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK