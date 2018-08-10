Вчера, 9 августа, на взятке в 50 тысяч долларов был задержан старший следователь Генеральной прокуратуры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Хет-трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тыс. долл», – написал он.
Как ранее сообщал ForUm, 9 августа сотрудники Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргазвыдобування» Алексея Тамразова при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.
В тот же день Сотрудники прокуратуры Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали на взятке начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины.
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