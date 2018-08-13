Турция находится на последнем этапе подготовки к новой военной операции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Мы на последней стадии подготовки к приобщению к регионам в Сирии, где мы обеспечили стабильность посредством «Щита Евфрата» и «Оливковой ветви», новых регионов. С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность», - сказал Эрдоган.

О том, что Турция планирует провести еще одну операцию около своих границ, сообщалось в мае. Эрдоган заявлял, что турецкие военные готовы для новой миссии. В начале июня турецкий лидер сказал, что если иракские власти не смогут противостоять террористической угрозе на севере своей страны, то Анкара начнет там свою антитеррористическую операцию. Эрдоган сказал, что она начнется, когда иракские власти скажут, что больше не могут сдерживать противника.

20 января генштаб Вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции «Оливковая ветвь», цель которой создание 30-километровой буферной зоны вдоль границы для гарантий того, что в Турцию не проникнут «террористы».

В августе 2016 года Турция начала операцию «Щит Евфрата» на территории сирийской провинции Алеппо. Эрдоган заявлял, что данная операция направлена против террористической организации ИГИЛ и «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции». Также декларировалась цель положить конец правлению сирийского президента Башара Асада.