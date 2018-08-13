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За прошедшие сутки, 12 августа, боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами», - говорится в сводке.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Пивденного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытнго, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм позиции у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского. В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединский и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

По данным разведки одного оккупанта уничтожили, шесть получили ранения.
ForUm

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