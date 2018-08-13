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Сестра осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении брата до момента, пока он не покинет пределы страны.

«Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности», - написала она в Facebook.

Также Каплан попросила не тревожить мать Сенцова – «тем более ночью, тем более посторонний человек».

Ранее российская журналистка в Facebook написала, что якобы Олег Сенцов на самолете направляется в Киев. Утром эту информацию опровергли, а сестра Сенцова Наталья Каплан попросила не разглашать информацию, которая может навредить.

Она допускает, что сообщение об освобождении узника могло быть чьей-то злой шуткой.
ForUm

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