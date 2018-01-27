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Турция собирается расширить военную операцию против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) на все пространство сирийско-турецкой границы. Об этом в пятницу, 26 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Операция «Оливковая ветвь» продолжится, пока не будут достигнуты все поставленные  цели», - сказал президент, подчеркнув, что турецкие войска «освободят» от «террористов» город Манбидж и все пространство сирийско-турецкой границы до Ирака, сообщает DW.

Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями. Южнее начинаются территории, подконтрольные Башару Асаду.

После завершения операции в районе города Африн турецкие войска начнут операцию в районе Манбиджа, заявил Эрдоган.

Между тем защитники Африна обратились с требованием оказать им военную помощь к президенту Сирии Башару Асаду. «Любое нападения на Африн является атакой на суверенность сирийского государства», - заявил один из руководителей курдской администрации в Африне, признавший регион «неотъемлемой частью Сирии».

Президент Асад осудил турецкую агрессию, но не вступил в открытое военное противостояние с Анкарой. Сдержанно реагирует и поддерживающая Асада Россия.

Тем временем Африн покидают мирные жители. Не менее пяти тысяч, по данным ООН, нашли убежище в окрестных селениях. Еще не менее тысячи человек уехало в сирийский город Алеппо.

По словам представителя ООН Стефана Дуяррича, гуманитарные организации озабочены положением гражданского населения в 320-тысячном городе, к которому приближается турецкая армия.

Напомним, 20 января 20 января Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.  

Военные силы и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров. 
ForUm

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