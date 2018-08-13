Сообщество Киев Оперативный опубликовало фотографии с места ограбления ломбарда в Киеве, в результате которого погиб охранник.
Зайдя в помещение, злоумышленники сразу осуществили выстрелы (предварительно - из автомата и пистолета) в охранника. Забрав драгоценности и деньги, скрылись на автомобиле «Пежо» синего цвета. Впоследствии автомобиль сожгли в гаражном кооперативе на Нечай-Левицкого, 1.
От полученных травм охранник скончался на месте.
«Владельцы магазина говорят, что злоумышленники похитили товар и деньги на общую сумму 5 млн гривен», - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 12 августа, на улице Данилы Щербаковского в районе станции метро «Нивки» трое мужчин в масках забежали в ломбард, забрали ювелирные украшения и застрелили охранника.
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