также в разделеПроисшествия
Разбитые авто и копы на капоте: Автогонки в Ривном закончились массовой дракой 13
Боевики 57 раз обстреляли украинские позиции, ранены 3 военных 10
ДТП в Венгрии: один из украинцев находится в коме 39
В Венгрии перевернулся автобус с украинцами, пострадали 13 человек 138
Сутки в ООС: 34 обстрела, ранен 1 военный 14
Число жертв ДТП на Запорожье возросло до 7 человек 148
На Ривненщине в результате ДТП заживо сгорел водитель грузовика 31
На Львовщине грузовик сбил скутер с детьми 28
За прошлые стуки на Донбассе ранены 3 военных 20
На Торнопольщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 18
Пропавший во время боя под Майорском военный погиб 39
На Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, погибли 6 человек 104
СМИ: В Ужгороде бывшая жена Князева сбила мотоциклиста 31
На Полтавщине загорелась мусорная свалка 22
В Винницкой области полицейский застрелил мужчину 30
Сутки в ООС: 45 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 26
Под Золотым боевики подбили авто с военными, есть погибший и раненые 45
На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус, пострадали 15 человек 26

Природный пожар в урочище «Уч-Кош» в городском округе Ялты локализован, сообщает пресс-служба «МЧС» Крыма.

По предварительной информации площадь пожара составила 26 га.

Вертолетами МИ-8 МЧС России было совершено 85 водяных сбросов, что составило 297,5 тонн воды. Также самолет Ил-76 совершил 1 сброс.

Угрозы жизни и здоровья людей нет, жертв и пострадавших также нет.

На тушение пожара всего привлечено 485 человек и 47 единиц специализированной пожарно-спасательной техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги