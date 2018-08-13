Природный пожар в урочище «Уч-Кош» в городском округе Ялты локализован, сообщает пресс-служба «МЧС» Крыма.
По предварительной информации площадь пожара составила 26 га.
Вертолетами МИ-8 МЧС России было совершено 85 водяных сбросов, что составило 297,5 тонн воды. Также самолет Ил-76 совершил 1 сброс.
Угрозы жизни и здоровья людей нет, жертв и пострадавших также нет.
На тушение пожара всего привлечено 485 человек и 47 единиц специализированной пожарно-спасательной техники.
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