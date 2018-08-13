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В Киеве трое мужчин в масках забежали в помещение ломбарда, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем «Пежо».

По данным пресс-службы столичного главка, сообщение о нападении на улице Данилы Щербакивского поступило в 20:00 12 августа.  

Свидетели сообщили о трех нападающих, предоставили их приметы и назвали автомобиль, которым злоумышленники скрылись с места происшествия в направлении станции метро «Нивки».

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы.  

Позже полицейские нашли подожженый автомобиль «Пежо» на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого.

По состоянию на утро 13 августа правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.
ForUm

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