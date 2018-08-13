В Киеве суд определил наказание мужчине, который во время задержания несколько раз ударил патрульного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Происшествие случилось в апреле этого года. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на сотрудника полиции.

Экипаж патрульных остановил автомобиль «Мицубиси» за нарушение правил дорожного движения. Во время общения водитель иномарки вел себя агрессивно, нецензурно ругался и пытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, полицейские попросили его выйти из машины, однако мужчина отказался и при задержании несколько раз ударил сотрудника полиции.

Фигуранта, а это – 21-летний киевлянин, задержали и доставили в управление полиции.

Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленника за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.