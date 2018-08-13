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Сестра незаконно осужденного в Российской Федерации украинского кинорежиссера Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что сообщение об освобождении узника могло быть чьей-то злой шуткой. Об этом она сказала в эфире Громадського радіо.

«Наталья сказала, что не верит в теории заговоров, однако предполагает, что это сообщение было чьей-то злой шуткой, или кто-то использовал журналистку Ивлеву для дезинформации», - отмечает издание.

Каплан считает, что люди начали распространять информацию и звонить ей и адвокату Сенцова, потому что надеялись, что это правда. Она попросила воздержаться от разглашения непроверенной информации: «Не надо, пожалуйста ... Ведь когда надежды рушатся, это гораздо хуже».

Ранее российская журналистка в Facebook написала, что якобы Олег Сенцов на самолете направляется в Киев. Утром эту информацию опровергли, а сестра Сенцова Наталья Каплан попросила не разглашать информацию, которая может навредить.
ForUm

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