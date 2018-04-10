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В Подольском районе столицы водитель автомобиля напал на патрульного полицейского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как выяснилось, за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили автомобиль «Мицубиси» для составления административного протокола. Водитель агрессивно отреагировал на остановку: начал нецензурно ругаться и попытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, правоохранители заблокировали автомобиль и попросили его выйти из машины. Во время задержания он несколько раз ударил сотрудника полиции.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, это - 21-летний местный житель.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления ему уведомление о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

 
ForUm

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