Штаб Президента Украины Петра Порошенко никогда не сотрудничал с американским политтехнологом Полом Манафортом. В этом заверил главный стратег избирательной кампании действующего президента Украины Игорь Грынив.

По его словам, сотрудничество было невозможна в принципе, потому что Манафорт предлагал избирательную стратегию, основанную на расколе страны, сообщает УНИАН.

Грынив подтвердил, что он встречался с Полом Манафортом один раз по инициативе американца. Трехчасовая беседа состоялась весной 2014 года, сразу после бегства из страны Виктора Януковича – бывшего клиента Манафорта.

«В марте месяце, где-то в начале, свои услуги предложил Манафорт. Я думаю, что он хотел дальше остаться в Украине определенным образом, и работать здесь», – вспоминает Грынив, отмечая, что американец хотел сделать ставку на фаворита.

На встречу американец принес результаты социологических исследований и предложил штабу Порошенко избирательную стратегию, основанную на разделении страны. «Стратегия Манафорта кратко все-таки сводилась к старой парадигме, когда надо стать кандидатом, например, Западной Украины, а своего конкурента оттеснять на Восточную Украину», – пояснил Грынив.

Напомним, во время дачи показаний в суде бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Рик Гейтс заявил, что компания Манафорта помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

В свою очередь в АП опровергли эту информацию.

Стратег Президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Гринив подтвердил, что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества.