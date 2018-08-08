Стратег Президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Гринив подтвердил, что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества.

Об этом он сообщил в комментарии «Украинской правде».

«Манафорт пробовал предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда (в 2014 году. – Ред.) и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончился», - рассказал он.

Он предположил, что информация о сотрудничестве с другими украинскими политиками, кроме экс-президента Виктора Януковича, это линия защиты адвокатов Манафорта на суде, чтобы американца восприняли не только как стратега беглеца-Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями разных фракций.

По словам Гринива, Манафорт очень хотел сотрудничать с Порошенко и готовился к этому. В частности, на встречу он пришел с исследованиями, социологией.

«Манафорт так и не понял, что страна после Майдана изменилась», - пояснил политтехнолог Президента.

Нардеп добавил, что предложения американского политтехнолога больше подходили для стратегии 2009-2010 годов, но отнюдь не для послереволюционного периода 2014 года.

Гринив также не исключил, что стратеги Манафорта действительно занимались наработкой предложений Порошенко, с которыми он пришел на встречу.

Ранее нардеп Виктория Сюмар рассказала в интервью «Украинской правде», что у Порошенко устоявшаяся команда во главе с Игорем Гринивым, с которым он привык работать.

По ее словам, идеи Гринива имеют больший отклик у Порошенко.

Гриниву также приписывают убедительную победу Петра Порошенко на президентских выборах в 2014 году и лозунг «Жить по-новому».

Напомним, во время дачи показаний в суде бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Рик Гейтс заявил, что компания Манафорта помогала Президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

В свою очередь в АП опровергли эту информацию.