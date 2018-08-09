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Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабской площади. Об рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться с Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, практически наполненной припаркованными авто», - отметил чиновник, сообщает УНИАН.

По его словам, этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города.

«В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на пределе. Соответственно, сейчас мы развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты не заезжали на тротуары», - подчеркнул Рахматуллин.

Чиновник также напомнил, что согласно новой транспортной политике, сейчас в Киеве реализуется проект «Пешеходный Подол».

Напомним, с 1 мая на Подоле расширена пешеходная зона на Контрактовой площади и улице Сагайдачного, также усовершенствована схема движения транспорта.

 
ForUm

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