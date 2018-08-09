Заместитель городского головы Дружковки Донецкой области заплатит штраф за то, что приобрел автомобиль и не уведомил об этом НАПК, сообщили ForUm’у в пресс-службе областной прокуратуры.

Заместитель председателя Дружковского городского совета, будучи субъектом, на которого распространяются требования Закон Украины «О предотвращении коррупции», в начале года приобрел в собственность автомобиль, стоимость которого составляет почти 750 тыс. грн, что превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января текущего года.

В нарушение требований статьи 52 вышеуказанного Закона, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, не внес вообще.

Постановлением Дружковского городского суда чиновник признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн. Однако он не согласился с назначенным наказанием и обжаловал указанный приговор.

Постановлением Апелляционного суда Донецкой области апелляционную жалобу должностного лица оставили без удовлетворения, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.