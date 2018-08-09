Украинские пивовары за прошлый год поставили в ЕС 11 млн л пива, что составило 3% от всего объема ввозимого в Европу, и оказались на пятом месте экспортеров.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает «Новое Время».

«Среди импортируемого пива страны-члены ЕС предпочитали мексиканское пиво (211 млн литров или 52% импортного пива в 2017 году). При этом Мексика опередила Сербию - 48 млн литров (12%), США - 39 млн литров (10%), Беларусь - 23 млн литров (6%) - 16 млн литров (4%), Украину - 11 млн литров (3 %), Росссию - 10 млн литров (3%) и Тайвань - 9 млн литров (2%) «, - говорится в сообщении.

Крупнейшим производителем пива в ЕС является Германия - 8,1 млрд литров (20% общего производства в ЕС). На втором месте Великобритания - 5,6 млрд литров (14%), затем Польша - 4 млрд литров (10%), Нидерланды - 3,9 млрд литров (9%), Испания - 3,6 млрд литров (9%) и Бельгия - 2,4 млрд литров (6%).

Всего, по информации Евростата, в 2017 году в Евросоюзе было произведено более 41 млрд литров алкогольного пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году. Таким образом, в ЕС был произведен почти 81 литр пива на одного жителя.