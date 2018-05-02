С 1 мая на Контрактовой площади расширена пешеходная зона и усовершенствована схема движения транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

«Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов», - заявил зампредседателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, эта зона должна быть комфортной для всех категорий посетителей. «Это важный туристический и пешеходный узел, поэтому важно изучить существующее положение дел и создать комфортную для всех инфраструктуру», - подчеркнул Давтян.

Он рассказал, что в прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

«Новая схема доказала свою жизнеспособность – многие водители отказались от транзитного движения через Подол. Сейчас мы внедряем второй этап – более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение заторов на Подоле», - отметил зампредседателя КГГА.

По словам Давтяна, с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, которые ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыт заезд на площадь с улицы Ильинской. Останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому к пешеходной зоне будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, тронется с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположное. Также на улице Набережно-Крещатицкой планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофорп и 6 модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, что будет регулироваться светофором. Левый поворот на улицу Спасскую закрыт. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкая, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет происходить через улицы Константиновская и Хорива, что существенно сократит длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в ​​вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

Еще одна новация – установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской. Это решило проблему с запаркованными авто, которые вызывали здесь постоянные пробки.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле будет изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовому дому.