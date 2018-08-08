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Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО «Укрзализныця» по кооперационному договору с американским гигантом General Electric. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут», – сообщил Гройсман.

Глава правительства обратил также внимание, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

«Компания - миллиардер, «Укрзализныця» была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 23 февраля было подписано рамочное соглашение между ПАО «Укрзализныця» и американской корпорацией General Electric относительно долгосрочного стратегического партнерства по модернизации подвижного тягового состава в Украине в период 2018-2034 годов.

General Electric Transportation договорились с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) о 10-процентной локализации производства 30 тепловозов TE33A серии Evolution. 
ForUm

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