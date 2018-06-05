Американская корпорация General Electric Transportation договорились с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) о 10-процентной локализации производства 30 тепловозов TE33A серии Evolution. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«ПАО «Укрзализныця» совместно с GE Transportation дают старт программе локализации производства локомотивов в Украине. Для меня лично - это большая победа и знаковый момент для украинской железной дороги и всей отрасли. Локализация уже на начальных этапах была ключевым и принципиальным моментом в переговорах с GE. Могу сказать, что ни в Индии, ни в Казахстане подобный контракт не предусматривает локализацию с первого образца. Первые 30 тепловозов TE33A, серии Evolution будут произведены с участием отечественного Крюковского вагоностроительного завода», – говорится в сообщении.

Кравцов подчеркнул, что согласно украинскому контракту, для первых тепловозов локализация будет 10%, впоследствии локомотивы будут собираться не менее чем на 40% из украинских комплектующих. Сейчас General Еlectric продолжает определять производственную базу среди отечественных предприятий. Также планируем создать центр для сервисного обслуживания и модернизации рабочего парка локомотивов.

По его словам, партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с КВСЗ, - крупнейшая в независимой Украине. «Финальная стадия производства локомотивов для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018-го мы получим уже первые тепловозы, адаптированные к климатическим условиям, экологичные, экономичные в обслуживании и комфортные и безопасные для локомотивных бригад», – подытожил Кравцов.

Напомним, 23 февраля было подписано рамочное соглашение между ПАО «Укрзализныця» и американской корпорацией General Electric относительно долгосрочного стратегического партнерства по модернизации подвижного тягового состава в Украине в период 2018-2034 годов.