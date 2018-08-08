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В военном учебном центре «Десна» в Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба центра на Facebook.

«Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будет устанавливаться следствием.
ForUm

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