В военном учебном центре «Десна» в Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба центра на Facebook.

«Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будет устанавливаться следствием.