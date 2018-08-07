Белорусские правоохранители задержали сразу 9 журналистов оппозиционных изданий TUT.BY и БелаПАН.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на белорусские СМИ.

По информации TUT.BY, после обыска в издании задержали и арестовали на трое суток их главного редактора Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину и Галину Уласик.

Кроме того, в Следственный комитет забрали редакторов Ульяну Бобоед, Дмитрия Бобрика, журналистку Анну Ермаченок. Их телефоны заблокированы.

Также, по данным TUT.BY, есть информация о пропаже экс-редактора TUT.BY Евгении Березюк, которая с утра вторника не выходит на связь, СК не подтверждает ее задержание, хотя, по некоторым данным, ее личным делом интересовались в ходе обыска.

В СК изданию заявили, что возбуждено уголовное дело о «несанкционированном доступе к компьютерной информации, повлекшем существенный вред».

В Следкоме пояснили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило «сообщение государственного информагентства «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков».

Как сообщают в БелаПАН, у них тоже проходил обыск, после чего в следственный комитет на допрос повезли дежурного редактора агентства Андрея Середу.

В СК изданию сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержали международного обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову, а также упоминаемых ранее Золотову и Калтыгину.

«В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова», — сообщил Следственный комитет.

По сведениям правозащитников, всего арестовали семерых журналистов TUT.BY и БелаПАН.