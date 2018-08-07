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Сегодня, 7 августа, в 14:09 в Днепропетровской области на трассе Днипро-Кобеляки-Решетиловка за пределами села Ивановка из автоцистерны произошла утечка азотной кислоты, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авутоцистерна перевозил азотную кислоту в количестве 24 т. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 т азотной кислоты. Водитель автомобиля перекачал кислоту из поврежденного отсека в пустой отсек в количестве 4 т.

Количество вытекшей азотной кислоты составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. метров.

В 16:00 утечка кислоты прекращена. Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по нейтрализации жидкости, которая вытекла из цистерны.

На месте происшествия привлечено 35 человек личного состава и 7 единиц техники.
ForUm

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