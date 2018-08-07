Под Днипром на Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой, возле заправки WOG, столкнулись легковой автомобиль Audi и автобус с пассажирами. На месте происшествия работает патруль полиции, ГСЧС и «скорые», сообщает Информатор.
Замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки.
Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп» и «влетел» автобусу в бок, из-за чего он перевернулся. По предварительной информации, на данный момент насчитывается 2 погибших и 13 пострадавших.
Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса потерпевших, а также вырезают тела погибших. Автобус поднимают с помощью автокрана. Также спасателям пришлось применить к Audi огнетушитель во избежание возгорания.
Пострадавших госпитализируют в Первую больницу скорой помощи города Каменского. На место аварии прибыли с десяток карет медиков. Правоохранители выясняют детали происшествия. Движение на трассе затруднено. Cтоит отметить, что сейчас проводится операция по проверке перевозчиков. От части она предотвращает перевозку пассажиров стоя.
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