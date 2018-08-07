За семь месяцев 2018 года в Украине было зарегистрирована 81 тысяча ДТП, что на 10% меньше чем в 2017 году. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает департамент коммуникации МВД.

По его словам, Украине в течение семи месяцев 2018 года зарегистрировано 81 006 ДТП, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибли 1545 человек и 15647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года.

«Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение безопасной скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%)», - сказал Билошицкий.

По его словам, для усиления безопасности дорожного движения патрульная полиция привлекла дополнительные силы и средства для организации эффективного надзора за дорожным движением в первую очередь на участках автомобильных дорог государственного значения.

«Дополнительно для патрулирования дорог государства привлечено 54 экипажа УПП и 114 группы. Всего на сегодня для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах Украины заступает 540 экипажей патрульной полиции», - сказал он.

Билошицкий отметил, что с 22 июля этого года начала работу 51 общая мобильная группа совместно с работниками Укртрансбезопасности.

«По состоянию на начало августа 2018 было проверено 11 101 транспортное средство, осуществляющее перевозки пассажиров и составлено 4650 материалов об административных правонарушениях», - подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Билошицкий отметил, что с 23 июля 2018 года и до особого распоряжения началось широкомасштабное проведение на территории государства комплекса мероприятий под условным названием «Перевозчик». Они направлены на профилактику аварийности и снижения тяжести ее последствий на пассажирском транспорте.

«6 августа этого года было осмотрено 48 278 транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров. Среди них выявлено 1191 технически неисправных, что составляет около 2,5% от осмотренных, в том числе 214 - переоборудованные с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. Также было выявлено 9602 нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров», - сказал он.

Напомним, усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона.