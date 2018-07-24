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Усиленные меры безопасности на автодорогах продлятся до конца туристического сезона.

Об этом сегодня, 24 июля, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона», - отметил первый замминистра.

Он добавил, что продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

«Основными причинами ДТП с участием перевозчиков является ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения. Кроме этого, в погоне за наживой недобросовестные перевозчики нередко вносят изменения в конструкцию салона, увеличивая его вместимость и сознательно подвергая пассажиров опасности в случае чрезвычайной ситуации. Все эти нарушения должны быть выявлены и получить ответную реакцию правоохранителей», - сказал Яровой.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заметил, что руководство Нацполиции уже утвердило План неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на территории государства.

«Мы провели анализ аварийности и разработали детальный план по привлечению дополнительных сил и средств подчиненных подразделений для организации эффективного надзора за дорожным движением. Взято под личный контроль несение службы нарядами патрульной полиции на автомобильных дорогах государственного и международного значения, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и местах с напряженным движением, в первую очередь в направлении Южных регионов страны и стран Европейского Союза», - добавил он.

Напомним, за предыдущие сутки полицейские обнаружили более 80 перевозчиков-нарушителей.
ForUm

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