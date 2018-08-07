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Бывший деловой партнер американского лоббиста и политтехнолога Республиканской партии Пола Манафорта Год Гейтс признался в совершении ряда преступлений совместно с Манафортом и по его указанию, сообщает DW.

На заседании федерального суда Александрии (штат Вирджиния) в понедельник, 6 августа, Гейтс признался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, куда «поступали доходы за политические консультации в Украине» для экс-президента Виктора Януковича и его команды. При этом Гейтс признал, что они с Манафортом знали о незаконности их действий.

Несмотря на это, Манафорт не был зарегистрирован в США как иностранный агент. Бизнесмен, который сотрудничает со следствием, также рассказал, что Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить сумму, подлежащую налогообложению. Кроме того, Год Гейтс признал, что похитил у своего делового партнера сотни тысяч долларов, имея доступ к зарубежным счетам Манафорта.

4 августа бухгалтер Пола Манафорта призналась в суде, что по его просьбе участвовала в подделке документов, а взамен ей помогали уменьшить налоговое бремя.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам,  в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.

 
ForUm

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