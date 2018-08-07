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Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

«То, что произошло в Грузии в 2008 году, а затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось», - сказал он, сообщает УНИАН.

Реакция ЕС на российскую агрессию против Грузии была «большой ошибкой», считает дипломат. «Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены», - отметил Ринкевичс.

Министр подчеркнул: Латвия, Литва и Польша хотят, чтобы Киев и Тбилиси стали членами НАТО.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс добавил, что, к сожалению, война в Грузии в 2008 году «не всколыхнула мир».

«Поэтому мы хотим напомнить о том, что произошло. Мы должны поддерживать фундаментальную позицию, чтобы агрессор выполнял международные обязательства», - сказал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. 
ForUm

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