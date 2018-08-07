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Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы со стороны РФ. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook

«В следующем году нас, Украину и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы», – отметил он.

По словам Порошенко с лидерами ЕС и США достигнута договоренность о тесной координации усилий и взаимодействии на всех уровнях. «Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы», – сообщил он.

«Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан», – подытожил Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прогнозирует, что Россия предпримет попытки внутренней дестабилизации в Украине и влияния на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.
ForUm

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