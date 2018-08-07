На протяжении прошлых суток, 6 августа, на водоемах Украины погиб 21 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Ривненской области в селе Бродовское во время купания в реке Горынь утонули две сестрички 12 и 13 лет. Об этом спасателям стало известно около семи вечера. Тело одной из девочек подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку. В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения.

В то же время на Хмельнитчине на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли и извлекли из воды тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два - в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 808 человек, из которых 84 ребенка. При этом спасен 581 человек, в том числе 106 детей.