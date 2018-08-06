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В Киеве неизвестные напали на дом журналистки проекта «Надзвичайнi Новини» и телеведущей Виктории Сеник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Стогний.

«Совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка «Надзвичайних Новин» и телеведущая Виктория Сеник вместе с родителями. Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. Одного из нападавших, якобы, опознали. По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем», – написал он.

Стогний отметил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро «Политехнический институт» вломились через окно неизвестные. «Тогда сработала сигнализация. Прибывший на сработку наряд тоже тогда никого не смог задержать. Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание», – подчеркнул он.
ForUm

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