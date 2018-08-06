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В Киеве демонтировали шесть киосков, где продавали опасную шаурму. До 15 сентября планируется снести все незаконные ларьки. 

Об этом 44.ua сообщил  первый заместитель главы Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

Мы уже демонтировали шесть киосков, где продавали шаурму. У них отсутствовала разрешительная документация. Это киоски-прицепы на ул. Малышко (Дарница), возле ст.м. «Харьковская» и на Оболони», - сказал первый заместитель главы Департамента благоустройства Тарас Панчий.

Отметим, что на последнем заседании Комиссии по вопросам размещения временных сооружений было принято решение демонтировать все незаконно размещенные киоски в Киеве до 15 сентября.

Напомним, по состоянию 6 августа в Киеве число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления в шаурмы составило 93 человека.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 
ForUm

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