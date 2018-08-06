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По состоянию 6 августа в Киеве число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления в шаурмы составило 93 человека, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Киеве со ссылкой на оперативные данные Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины».

Отмечается, что заболевшие купили шаурму возле станции метро «Дарница», возле «Речного Порта» на Почтовой площади в Подольском районе, возле станций метро «Харьковская» и «Лесная» и на проспекте Оболонском, 20-А.

Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодняшний день деятельность его прекращена.

В связи с массовым отравлением и для предупреждения случаев заболевания в Киеве будет проведен мониторинг всех торговых точек продажи уличной еды, с привлечением специалистов из Государственной службы труда Украины, Главного управления Национальной полиции, Управление торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства. Мониторинг продлится до 15 сентября.

Напомним, по данным на 2 августа количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве составляло 83 человека.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 

 
ForUm

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