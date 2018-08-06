В результате серии взрывов на шоссе вблизи аэропорта итальянского города Болонья погибли два человека.
Как сообщает УНИАН, по предварительным данным, некоторые из пострадавших получили ранения от разлетавшихся с места взрывов обломков.
На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества.
В результате ДТП и последовавшего взрыва частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные поблизости автомобили диллерских центров. В нескольких домах от взрыва разбились окна.
#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 августа 2018 г.
Напомним, на трассе в районе города Болонья произошел взрыв с последующим возгоранием на трассе неподалеку от аэропорта.
Ранее сообщалось, что погиб 1 человек, а 65 – пострадали.
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