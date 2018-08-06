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В результате серии взрывов на шоссе вблизи аэропорта итальянского города Болонья погибли два человека.

Как сообщает УНИАН, по предварительным данным, некоторые из пострадавших получили ранения от разлетавшихся с места взрывов обломков.

На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества. 

В результате ДТП и последовавшего взрыва частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные поблизости автомобили диллерских центров. В нескольких домах от взрыва разбились окна.

Напомним, на трассе в районе города Болонья произошел взрыв с последующим возгоранием на трассе неподалеку от аэропорта. 

Ранее сообщалось, что погиб 1 человек, а 65 – пострадали.
ForUm

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