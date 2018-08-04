3 августа около 21:15 в Мукачево отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции в Закарпатской области совместно с сотрудниками управления КОРД провели спецоперацию и пресекли попытку продажи 3-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Полиция работала в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу или невозвратом их в Украину, или с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия).

Полицейские установили, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за валюту с целью трудовой эксплуатации для попрошайничества. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

За совершенное задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в конце июля в Ивано-Франковске полицейские задержали выходца из Закарпатья, который за 100 тысяч гривен продал своего сына.