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В субботу, 4 августа, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 10:00 до 13:00 будет ограничено движение в направлении станции метро «Почайна»; с 13:00 до 18:00 – в направлении жилого массива Троещина.

Кроме того, 5 августа с 10:00 до 18:00 на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении Троещины.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
ForUm

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