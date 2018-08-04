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В Киеве с целью выявления нарушений и остановки работы нелегальных точек продажи уличной еды было создано 15 инспекционных групп реагирования. Они в течение дня работали в 10 районах столицы и проверили более 50 субъектов хозяйствования, которые занимаются реализацией шаурмы, сообщает Госпродпотребслужба.

Во время рейдов инспекторы ведомства наблюдали типичное явление «немедленного» закрытия МАФов в случае их появления или после приезда полиции, установить название предприятия и законность размещения МАФа нет возможности.

По результатам осмотра, названия субъектов хозяйствования установлены в 18 случаях, в т.ч. факт регистрации мощности оператора рынка – 8.

Инспекционными группами вызывалась Национальная полиция, которая в 15 случаях прибыла на место сбора информации и составила 5 протоколов по 164 ст. КУоАП.

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах. Работа остальных заведений на момент проверки была приостановлена, однако мониторинг будет продолжаться, заверили в Госпродпотребслужбе.

Нарушения, в частности, касались отсутствия маркировки на сырье, отсутствия личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.

По состоянию на 3 августа зарегистрировано 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 13 случаев среди детей.

В результате проведения проверок установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты. Также установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования. По факту совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное производство.

 
ForUm

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