Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали твердой проукраинской позиции освобожденного из российской тюрьмы Александра Костенко.

Об этом заявил в Facebook Президент Петр Порошенко после общения с крымчанином.

«Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него», - написал Президент.

«Ждем его на родной земле. Продолжаем бороться за освобождение из российской неволи всех украинцев, заключенных по политическим мотивам», - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня, 3 августа, крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.