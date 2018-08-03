Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали твердой проукраинской позиции освобожденного из российской тюрьмы Александра Костенко.
Об этом заявил в Facebook Президент Петр Порошенко после общения с крымчанином.
«Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него», - написал Президент.
«Ждем его на родной земле. Продолжаем бороться за освобождение из российской неволи всех украинцев, заключенных по политическим мотивам», - добавил Порошенко.
Напомним, сегодня, 3 августа, крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.
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