В Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района 18 человек отравились шаурмой, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы Киевской области.

Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрирована с 1 августа, по состоянию на 3 августа в результате этой вспышки пострадали 18 человек, в том числе 2 ребенка.

При сборе эпиданамнеза установлено, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне «Kabanos» по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления, который расположен на территории ЖК «Львовский маеток».

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

В то же время 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности.

По факту недопущения к проведению обследования вызвали полицию.

Для получения необходимой информации о субъекте хозяйствования и организации отбора образцов продуктов питания, смывов, воды были привлечены сотрудники полиции.

По результатам проведенного обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, а именно:

отсутствуют данные о регистрации мощности указанного предприятия и документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд;

нарушаются температурный режим, сроки хранения пищевых продуктов и товарное соседство при хранении пищевых продуктов;

отсутствует информация о технологическом процессе изготовления пищевых продуктов быстрого приготовления;

не соблюдается санитарно-гигиенический режим (неудовлетворительное санитарное состояние технологического, холодильного оборудования, кухонного инвентаря и рабочих поверхностей);

не создано условий для приготовления продуктов питания, мытья и обработки технологического, холодильного оборудования, рабочих поверхностей кухонного инвентаря, соблюдение правил личной гигиены;

отсутствует информация о результатах прохождения медицинского осмотра персоналом;

павильон загроможден посторонними вещами и тому подобное.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений направлено представление в Киево-Святошинский отдел полиции прокуратуру о принятии мер реагирования и нарушения уголовного производства.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Напомним, количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве возросло до 83 человек.