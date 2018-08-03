также в разделеОбщество
740 иностранцам запретили въезд в Украину за посещение Крыма и ОРДЛО 3
Скандал на Волыни: Полиция начала расследовать развращение детей в приюте 13
Задержан подозреваемый в нападении на Гандзюк 12
Силовики разоблачили маковую мафию, которую «крышевала» полиция 15
В РФ задержали водителя рейсового автобуса Винница-Москва 50
Дело Гандзюк передали СБУ 19
Украинский политзаключенный Костенко вышел на свободу 42
За незаконное посещение ВОТ запретили въезд в Украину 740 иностранцам 23
ГПУ проверяет законность получения украинского гражданства Новинским 77
Суд арестовал подозреваемого в убийстве «Сармата» 37
Российский наемник попросил Путина обменять его на одного из украинских политзаключенных 28
Правозащитников Amnesty International не пустили к Сенцову 14
Прокуроры просят задержать подозреваемого в убийстве «Сармата» на 60 суток 17
За полгода сальмонеллезом заразились более 3 тысяч украинцев 16
КПВВ «Станица Луганская» закроют на ремонт 27
Грымчак: Состояние экологии в Крыму катастрофическое 65
Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием 38
2 августа. Картина дня 23

Суд оставил второго подозреваемого по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске под стражей. Об этом сообщает 112 Украина.

Решением суда 37-летний Николай Ломака арестован на 60 дней без права внесения залога. Его доставят в СИЗО города Запорожье.

Свою вину подозреваемый в суде не признал, а его адвокат заявил, что в деле не хватает доказательств для обвинения его подзащитного.

Сторона обвинения во время слушания выдвинула в качестве основной версии убийства личные неприязненные отношения и конфликт интересов в предпринимательской деятельности.

Ранее сегодня Бердянский городской суд арестовал сроком на два месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги