Суд оставил второго подозреваемого по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске под стражей. Об этом сообщает 112 Украина.
Решением суда 37-летний Николай Ломака арестован на 60 дней без права внесения залога. Его доставят в СИЗО города Запорожье.
Свою вину подозреваемый в суде не признал, а его адвокат заявил, что в деле не хватает доказательств для обвинения его подзащитного.
Сторона обвинения во время слушания выдвинула в качестве основной версии убийства личные неприязненные отношения и конфликт интересов в предпринимательской деятельности.
Ранее сегодня Бердянский городской суд арестовал сроком на два месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко.
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