Суд оставил второго подозреваемого по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске под стражей. Об этом сообщает 112 Украина.

Решением суда 37-летний Николай Ломака арестован на 60 дней без права внесения залога. Его доставят в СИЗО города Запорожье.

Свою вину подозреваемый в суде не признал, а его адвокат заявил, что в деле не хватает доказательств для обвинения его подзащитного.

Сторона обвинения во время слушания выдвинула в качестве основной версии убийства личные неприязненные отношения и конфликт интересов в предпринимательской деятельности.

Ранее сегодня Бердянский городской суд арестовал сроком на два месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко.