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В городе Гардез на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления местных властей.

«По меньшей мере 25 человек были убиты и 23 ранены в результате теракта внутри мечети шиитов в восточном Афганистане», – говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Отмечается, что во время взрыва мечеть была заполнена посещающими еженедельные молитвы.

Сообщается, что на данный момент ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
ForUm

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