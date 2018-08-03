В Овидиопольском районе найдено тело утонувшего мальчика, который на самодельном плоту вышел в лиман и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГосЧС Одесской области.

31 июля в 19:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в 17:30 возле с. Калаглия на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 г.р. К поисковым работам были привлечены подразделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, сотрудники полиции, местные жители и рыбаки.

Было обследовано береговую полосу и лодками по воде более 20 тыс. кв. м. водной поверхности. 2 июля примерно в 12:00 тело погибшего ребенка обнаружили местные жители вблизи Белгород-Днестровского.

Спасатели извлекли тело утонувшего на берег и передали сотрудникам национальной полиции.