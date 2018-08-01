Пострадавшую в результате нападения сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк срочно перевозят в Киев санитарным самолетом.
Об этом сообщил политолог Виктор Таран.
«Екатерину Гандзюк срочно санитарным самолетом перевозят на Киев. Врачи отказываются комментировать причины», - написал он в Facebook.
Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.
Ее облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшая получила химический ожог более 30% кожи.
Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.
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