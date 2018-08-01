также в разделеОбщество
1 августа. Картина дня 14
В полиции заявили, что Гандзюк не хочет общаться с ними 10
У Вятровича обратились в СБУ из-за памятников Ленину на Одесчине 21
«Бросили тело в коллектор»: Полиция задержала военных, убивших сослуживца 26
В Одессе пьяная полицейская совершила ДТП и оголилась во время экспертизы 119
Одна из крупнейших рек Крыма пересохла 222
Суд оправдал бывшего луганского сбушника, пойманного на даче взятки 12
САП завела дело на НАБУ: разглашают сведения 12
Миллионная взятка и пропавшие контейнеры: Как борцы с контрабандой «крышуют» контрабанду в Одессе 21
Расследование дела Рубана-Савченко завершено 51
В Италии за вербовку наемников на Донбасс задержали 6 человек 34
Дело Госинвестпроекта: НАБУ завершило расследование в отношении восьми фигурантов 11
СБУ задержала «оплотовца», организовывавшего избиения активистов 15
ГПУ: В деле Гандзюк нет прокурора Красножона 15
Полиция проверит возможную причастность нардепа к убийству «Сармата» 30
Минздрав: Зайцева была под действием наркотиков во время ДТП 65
Херсонскую прокуратуру забросали дымовыми шашками 95
Украинские военные получили два модернизированных истребителя 46

Пострадавшую в результате нападения сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк срочно перевозят в Киев санитарным самолетом.

Об этом сообщил политолог Виктор Таран.

«Екатерину Гандзюк срочно санитарным самолетом перевозят на Киев. Врачи отказываются комментировать причины», - написал он в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Ее облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшая получила химический ожог более 30% кожи. 

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги