Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего гражданина Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему пенсионеру черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (хулиганстве), совершенное группой лиц.

На сегодня досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За содеянное молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 25 мая на территории торгового центра «Bazar» пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение работника к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений, 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, нанеся последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На следующий день, 26 мая, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца.

В результате конфликта пострадали трое правоохранителей.