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В результате конфликта на рынке возле станции метро «Лесная» пострадали трое правоохранителей, сообщает пресс-служба столичного главка.  

10 активных участников события доставили в Деснянское управления полиции.

«Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и размещенные в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, сегодня несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера и вчера был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.
ForUm

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